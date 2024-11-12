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Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu

Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.

Haber Merkezi
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Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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