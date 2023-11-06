Konya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
AA
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Zeynettin K. yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 75. kilometresinde Lütfü S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen un yüklü traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Mahmut A, Mahmut E, Yusuf Y, Cemile S, Lütfü Emre S. ile Aysel S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.