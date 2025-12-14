Konya'da zincirleme kaza: 4 TIR birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında meydana geldi.

Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı. Kazada şoförlerden 1'i öldü, 2'si de yaralandı.

Kazada ölen sürücünün Yusuf Kahriman (24), yaralı sürücülerin de Yasin Doğmuş ve Sinan Adıgüzel olduğu belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı.