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Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Konya'nın Ilgın ilçesinde orman yangını! Ekipler bölgede
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Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çııkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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