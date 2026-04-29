Konyaspor–Fenerbahçe maçındaki helikopter gündem olmuştu: Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etmiş, uzatmalara giden karşılaşmayı son dakika penaltısıyla kazanarak yarı finale yükselmişti.

Mücadele sırasında stadyum üzerinde alçak uçuş yapan hava araçları canlı yayına yansımış ve kamuoyunda dikkat çekmişti.

Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı atama kararı gündeme gelirken, söz konusu uçuşlara ilişkin süreçle ilgili detaylar da netlik kazandı.

Tümgeneral Metin Kuş görevden alındı

Konyaspor'a verdiği destekle bilinen Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan alçak uçuşun talimatını veren kişiydi.

Onlar TV yayınında olayın detaylarını anlatan gazeteci Barış Terkoğlu, uçakların Tümgeneral Mete Kuş'un emriyle uçtuğunu ifade etti.

Üzerinde jetlerin yer aldığı, "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı pankartın açılması ve stat üzerinden alçak uçuş yapılmasıyla koordineli bir organizasyon olduğu anlaşıldı.

Kanal 6'dan Hüseyin Ekici'nin haberine göre yaşananların ardından Tümgeneral Mete Kuş'un görev yeri değiştirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na çekildi.

Mete Kuş'un yerine ise Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak Tümgeneral Esat Çetin atandı.