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Kopan bacak bilmecesi kafa karıştırdı: Narin Güran'ın Adli Tıp raporu savcılıkta

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine ilişkin raporlar savcılığa ulaştı, küçük kızın boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Fakat raporlardaki bir ayrıntı kafa karıştırdı. Narin'in kopan bacağıyla ilgili ‘ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte’ değerlendirmesi akla yeni soruları getirdi.

Haber Merkezi
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Kopan bacak bilmecesi kafa karıştırdı: Narin Güran'ın Adli Tıp raporu savcılıkta
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Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun, Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine dair raporu tamamlanarak savcılığa gönderilmişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran’ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Ölüm nedeni belli oldu

Raporda 8 yaşındaki Narin’in ölümünün kaybolduğu 21 Ağustos’ta “ağız-burun kapanması ve boyna bası sonucu oksijensiz bırakılmasıyla” meydana geldiğine oybirliğiyle kanaat getirildiği de belirtildi.

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Kopan bacak muamması

Raporda Narin’in sol bacağının diz altından kopmasına yol açan müdahalenin de ölüm sonrası “hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte” ifadesine yer verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar da ifadesinde 'diz altına' dikkat çekmişti

Jandarma ilk ifadesinde Nevzat Bahtiyar’a “Cesedi çuvala koyarken vücudu sıcak mıydı, katılaşma var mıydı?” diye sormuş o da “Vücudun sıcaklığını hatırlamıyorum, çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum” cevabını vermişti. Savcılık ifadesinde de “Çuvalı bağlarken Narin’in bir ayağının dizinden aşağı tarafı çuvalın dışında kaldı. Bir ayağının neden çuvalın dışında kaldığını bilemiyorum” demişti.

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Yanıt bekleyen sorular: Çuvalda nasıl kaldı?

Narin’in cesedinin nasıl bulunduğuyla ilgili ortaya çıkan ilk bilgi ve açıklamalara göre ceset çuvalın içindeydi ve üzeri de taşlarla kapatılmıştı. Çuval açıldığında da Narin’in cesediyle birlikte kopuk bacağının da çuvalın içinde olduğu biliniyordu.

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Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre bu durumda yeni sorular akıllara geliyor. Adli Tıp raporuna göre Narin'in bacağı hayvan müdahalesi ile koptu. Hayvan müdahalesi bacak çuvalın dışındayken mi oldu? Öyleyse kopan bacak çuval içinde nasıl kaldı? Bahtiyar’ın iki ifadesinde de Narin’in “diz altından bükülen” bacağından söz etmesinin sebebi ne?

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Narin'in abisinin kolundaki ısırık izine ait rapor çıktı

Diğer yandan Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair inceleme de tamamlanarak rapor savcılığa gönderildi. Raporda izin 21 Ağustos’a ait olduğu ancak inceleme 7 gün geçtikten sonra yapıldığı için izin tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.

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