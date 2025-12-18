Köpeğini gezdirmek için yürüyüşe çıkmıştı: Şişli’deki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri netleşti

İstanbul Şişli'de sürücü 64 yaşındaki sürücü E.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce 30 yaşındaki motokurye İ.K.’ya ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kazada iki kişi hayatını kaybetti; yaralanan altı kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köpeğini gezdirmek için yürüyüşe çıkmıştı

Hayatını kaybedenlerden 34 yaşındaki Hakan Dündar'ın kadın kuaförü olduğu, ölen diğer kişinin ise 56 yaşında Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında Dündar’ın köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı.

Kazadan sonra "Pablo" isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.

Ne oldu?

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Olaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İki kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y., A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin ise ağır yaralandığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motokurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Köpeği gezdirirken araç çarptı

Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi’nde kadın kuaförlüğü yaptığı ve ölen diğer kişinin ise Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar’ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı.

Kazadan sonra 'Pablo' isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.

Necmiye Kurtuluş Çelik’in ise evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Dündar’ın bugün Feriköy’den, Çelik’in ise Levent’ten son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"Hızla çarptı"

Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı, 6 kişi kesin vardı. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı, motorlunun arkasından yanından geldi aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi şoke olduk" şeklinde konuştu.

"Motorcu solda olsa onu da ezecekti"

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir de orada kafası taşa vuran kişi vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.