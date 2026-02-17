Köprü protestosunda gerginlik: CHP’liler ablukaya rağmen toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’da köprülerin özelleştirilmesine karşı düzenlemek istediği yürüyüşe valilik tarafından izin verilmedi. Yasağa rağmen parti yönetimi, yürüyüşü gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Bu kapsamda partililer ve vatandaşlar yürüyüş için bir araya geldi. Özgür Çelik, valiliğin kararını kabul etmediklerini belirterek, yürüyüşün planlandığı şekilde yapılacağını ifade etti.

"Emniyet güçlerine sesleniyorum; bu barikatları kaldırın"

Çelik, "Güvenlik güçleriyle maksatlı bir biçimde karşı karşıya getiriliyoruz. Bizim güvenlik güçleriyle derdimiz yok ama milli iradeye darbe yapanlarla bir derdimiz var. Biz basın açıklamamızı burada gerçekleştireceğiz. Emniyet güçlerine sesleniyorum; bu barikatları kaldırın" dedi.

İktidarın bugüne kadar yaptığı özelleştirmelerden örnekler veren Çelik, “Soygun garantisi olan bir sistem kurdular. Gitmediğimiz yolların faturasını bize kesiyorlar” dedi.

"Biz bir anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz"

Çelik şöyle devam etti: "Biz bir anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz" diyen Çelik şöyle devam etti: "Anayasanın ilgili maddeleri çok açıktır: Siyasi partiler ya da yurttaşlar önceden izin almaksızın basın açıklaması yapabilirler, protesto yürüyüşleri gerçekleştirebilirler. Ancak iki yıldır İstanbul'un dört bir yanında sürekli güvenlik güçleriyle, maksatlı bir biçimde karşı karşıya getiriliyoruz.

Bizim buradaki güvenlik güçleriyle hiçbir sorunumuz yok. Onlar bizim vergilerimizle maaşlarını alan, evlerini geçindiren bu ülkenin insanları. Ama bizim milli iradeye darbe yapanlarla bir derdimiz var. Şurada gördüğünüz köprüleri sinsi bir planla, özelleştirme kılıfı altında satmaya çalışan anlayışla bir derdimiz var.

"Bu barikatı buradan kaldırın"

Biz basın açıklamamızı burada gerçekleştireceğiz. Emniyet yetkililerine buradan sesleniyorum: Bu barikatı buradan kaldırın, yürüyüşümüzü gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu köprüler hepimize dedelerimizden miras kaldı. Dedelerimizin, babalarımızın vergileriyle bu köprüler yapıldı ve bu köprüler sizin çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza miras kalacak. Bu engellemeleri bir an önce ortadan kaldırın."

CHP olarak konuyu İBB Meclisi’nde daha önce gündeme getirdiklerini anımsatan Çelik, “Açık açık itiraf ettiler. ‘Evet köprüleri özelleştireceğiz’ dediler” ifadesini kullandı.

"Siz kimin malını kime satmaya çalışıyorsunuz”

Köprü ve otoyolların vergilerinin yurttaşlar tarafından ödendiğini vurgulayan Çelik, Siz kimin malının kime satmaya çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu. Kuzey Amerikalı şirkete fizibilite çalışması yaptırmışlar.

AK Parti’nin kamu varlıklarını satarak seçim yatırımı yapmak istediğini söyleyen Çelik, “Milletin malını yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar” dedi.

"Altın yumurtlayan tavuklar neden özelleştirilmek isteniyor?"

Çelik, "İki köprünün yıllık kârı 112 milyon dolar. Otoyolların kârı 179 milyon dolar. Bir yılda toplam kâr 288 milyon dolar. Köprülerin 25 yıllık kârı 15 milyar dolar yapıyor. İstanbul'daki köprülerin tüm gelirlerinin yüzde 96'sı devlete kalıyor. Altın yumurtlayan tavuklar neden özelleştirilmek isteniyor? Bu bir seçim yatırımıdır. Köprüleri özelleştirilerek seçime kaynak yaratmak istiyorlar" dedi.

Yarın iktidar değiştiğinde yeni gelecek olan iktidarın İngiliz mahkemeleriyle muhatap olmak zorunda kalacağını söyleyen Çelik bu durumda yine sadece halkın borçlanacağını vurguladı.