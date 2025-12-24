Köprü ve otoyol ücretleri 2026; 15 Temmuz Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale kaç TL oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 23 Aralık akşamı düzenlediği basın açıklamasıyla yeni asgari ücreti duyurdu. Böylece yeni yılda asgari ücret yüzde 27 artarak 28.075 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam da duyuruldu. Detayları haberimizde derledik.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2026

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Eski Ücret: 47 TL

Yeni Ücret: 59 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Eski Ücret: 47 TL

Yeni Ücret: 59 TL

Osmangazi Köprüsü

Eski Ücret: 795 TL

Yeni Ücret: 998 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Eski Ücret: 80 TL

Yeni Ücret: 100 TL

Çanakkale Köprüsü

Eski Ücret: 795 TL

Yeni Ücret: 998 TL

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ, OSMANGAZİ, ÇANAKKALE KAÇ TL OLDU?

Avrasya Tüneli

Eski Ücret: 225 TL

Yeni Ücret: 282 TL

İstanbul – İzmir Otoyolu (Osmangazi dahil)

Eski Ücret: 1.965 TL

Yeni Ücret: 2.466 TL

Ankara – Niğde Otoyolu

Eski Ücret: 590 TL

Yeni Ücret: 740 TL

İzmir – Çeşme Otoyolu

Eski Ücret: 42 TL

Yeni Ücret: 53 TL

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne)

Eski Ücret: 134 TL

Yeni Ücret: 168 TL

Anadolu Otoyolu (Çamlıca – Akıncı)

Eski Ücret: 269 TL

Yeni Ücret: 337 TL

Aydın – Denizli Otoyolu