Köprü ve otoyol ücretleri 2026; 15 Temmuz Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale kaç TL oldu?
Köprü ve Otoyol ücretleri 2026… Asgari ücrete yapılan zamla birlikte köprü ve otoyol ücretleri de güncellendi. Vatandaşlar da güncel rakamları öğrenmek için konuyu araştırmaya başladı. 15 Temmuz Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale kaç TL oldu?
Köprü ve otoyol ücretleri 2026; 15 Temmuz Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale kaç TL oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 23 Aralık akşamı düzenlediği basın açıklamasıyla yeni asgari ücreti duyurdu. Böylece yeni yılda asgari ücret yüzde 27 artarak 28.075 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam da duyuruldu. Detayları haberimizde derledik.
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2026
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Eski Ücret: 47 TL
- Yeni Ücret: 59 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- Eski Ücret: 47 TL
- Yeni Ücret: 59 TL
Osmangazi Köprüsü
- Eski Ücret: 795 TL
- Yeni Ücret: 998 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
- Eski Ücret: 80 TL
- Yeni Ücret: 100 TL
Çanakkale Köprüsü
- Eski Ücret: 795 TL
- Yeni Ücret: 998 TL
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ, OSMANGAZİ, ÇANAKKALE KAÇ TL OLDU?
Avrasya Tüneli
- Eski Ücret: 225 TL
- Yeni Ücret: 282 TL
İstanbul – İzmir Otoyolu (Osmangazi dahil)
- Eski Ücret: 1.965 TL
- Yeni Ücret: 2.466 TL
Ankara – Niğde Otoyolu
- Eski Ücret: 590 TL
- Yeni Ücret: 740 TL
İzmir – Çeşme Otoyolu
- Eski Ücret: 42 TL
- Yeni Ücret: 53 TL
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne)
- Eski Ücret: 134 TL
- Yeni Ücret: 168 TL
Anadolu Otoyolu (Çamlıca – Akıncı)
- Eski Ücret: 269 TL
- Yeni Ücret: 337 TL
Aydın – Denizli Otoyolu
- Eski Ücret: 400 TL
- Yeni Ücret: 502 TL