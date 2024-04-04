Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların 9 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.