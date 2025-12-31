Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine zam geldi.
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri
|Sınıf
|Araç Tipi Özeti
|Ücret (₺)
|1
|Otomobiller (Aks < 3.20m)
|59,00
|2
|Minibüs, Otobüs vb. (Aks ≥ 3.20m)
|75,00
|3
|3 Akslı Her Türlü Araçlar
|168,00
|4
|4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar
|333,00
|5
|6 ve Yukarı Akslı Araçlar
|440,00
|6
|Motosikletler
|25,00
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
|Sınıf
|Araç Tipi
|Ücret (₺)
|1
|Otomobiller
|995,00
|2
|Minibüs / Otobüs
|1.590,00
|3
|3 Akslı Araçlar
|1.890,00
|4
|4 ve 5 Akslı Araçlar
|2.505,00
|5
|Ağır Vasıtalar
|3.165,00
|6
|Motosikletler
|695,00
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri
|Sınıf
|Araç Tipi
|Ücret (₺)
|1
|Otomobiller
|95,00
|2
|Minibüs / Otobüs
|125,00
|3
|3 Akslı Araçlar
|235,00
|4
|4 ve 5 Akslı Araçlar
|595,00
|5
|Ağır Vasıtalar
|740,00
|6
|Motosikletler
|65,00
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
|Sınıf
|Araç Tipi
|Ücret (₺)
|1
|Otomobiller
|995,00
|2
|Minibüs / Otobüs
|1.245,00
|3
|3 Akslı Araçlar
|2.240,00
|4
|4 ve 5 Akslı Araçlar
|2.490,00
|5
|Ağır Vasıtalar
|3.755,00
|6
|Motosikletler
|250,00
İstanbul-Ankara 338 TL
1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.