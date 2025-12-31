  1. Ekonomim
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine zam geldi.

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Özeti Ücret (₺)
1 Otomobiller (Aks < 3.20m) 59,00
2 Minibüs, Otobüs vb. (Aks ≥ 3.20m) 75,00
3 3 Akslı Her Türlü Araçlar 168,00
4 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 333,00
5 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 440,00
6 Motosikletler 25,00

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret (₺)
1 Otomobiller 995,00
2 Minibüs / Otobüs 1.590,00
3 3 Akslı Araçlar 1.890,00
4 4 ve 5 Akslı Araçlar 2.505,00
5 Ağır Vasıtalar 3.165,00
6 Motosikletler 695,00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret (₺)
1 Otomobiller 95,00
2 Minibüs / Otobüs 125,00
3 3 Akslı Araçlar 235,00
4 4 ve 5 Akslı Araçlar 595,00
5 Ağır Vasıtalar 740,00
6 Motosikletler 65,00

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri

Sınıf Araç Tipi Ücret (₺)
1 Otomobiller 995,00
2 Minibüs / Otobüs 1.245,00
3 3 Akslı Araçlar 2.240,00
4 4 ve 5 Akslı Araçlar 2.490,00
5 Ağır Vasıtalar 3.755,00
6 Motosikletler 250,00

 

 

İstanbul-Ankara 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak. 

