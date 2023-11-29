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Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada gerçek algısı ile yayılan reklamlarla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Köprüdeki yapay zekalı reklamlara inceleme
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.

İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.

Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.

Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.

Habertürk'ün aktardığına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme yapılıyor.

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