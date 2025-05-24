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Köprüye Ekrem İmamoğlu pankartı asılmıştı! Savcılık soruşturma başlattı

CHP'li vekiller Ekrem İmamoğlu'nun pankartını Boğaziçi Köprüsü'ne asmışlardı. Pankart emniyet ekiplerince kaldırılırken, vekiller hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Köprüye Ekrem İmamoğlu pankartı asılmıştı! Savcılık soruşturma başlattı
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CHP'li vekiller Ekrem İmamoğlu'nun pankartını köprüye asmışlardı. Emniyet ekipleri pankartı kaldırdı. 

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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