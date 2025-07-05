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Köprüye "Free İmamoğlu" pankartı asan 6 vekil hakkında fezleke

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı astıkları gerekçesiyle CHP milletvekilleri Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun ve Ahmet Baran Yazgan hakkında fezleke hazırlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Köprüye "Free İmamoğlu" pankartı asan 6 vekil hakkında fezleke
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 CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" pankartı astıkları gerekçesiyle kendisi dahil altı milletvekili hakkında fezleke hazırlandığını açıkladı. 

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı astığımız için ben ve milletvekillerimiz Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan hakkında fezleke hazırlanmış. Şeref nişanesi sayarız! Bir değil bin fezleke de hazırlasanız, tehditlerinize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz! Doğru bildiğimiz gerçekleri her yerde, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Yaratmak istediğiniz korku iklimini paramparça edecek, bu ülkeye güneşli güzel yarınları elbirliği ile getireceğiz!" ifadesini kullandı.

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