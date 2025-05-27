Kore Savaşı Hafızası sergisi açıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Serginin açılışında düzenlenen törene Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson ile Kore Kızılhaçı Türkiye Delegasyonu Bölge Temsilcisi Jaeseok Park yanında Kore Savaşı gazileri de katıldı.

Sergide, Kore Savaşı’nda görev yapan Türk askerlerin yolculuktan insani yardıma, savaş esirlerine kadar fotoğraf, belge, günlük ve mektuplar ile döneme ait objeler yer alıyor. Açılış töreninde bir konuşma yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Türk Kızılayın Kore Savaşında insani yardım görevi üstlendiğini hatırlatarak, “Kore Savaşı Hafızası sergisi yalnızca bir dönemin izlerini taşıyan bir arşiv değil, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da bir göstergesi” dedi.

Belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun da her objenin bir hikaye taşıdığını vurgulayarak, serginin yalnızca geçmişi değil, insanlık onurunu, kardeşliği ve dayanışmayı anlattığını söyledi.

Büyükelçi Yeondoo Jeong da iki kardeş ülkenin Güney Kore ile Türkiye arasındaki derin dostluğu, tarihi kayıtların ötesinde yeniden incelemek için değerli bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Kore Savaşı, Kore halkında derin yaralar bıraktı ama aynı zamanda bize kardeş ülkemiz Türkiye'nin asla unutamayacağımız asil fedakarlığını hatırlattı” diye konuştu.