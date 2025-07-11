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Korkunç kazada Tesla yandı! 2 hemşire hayatını kaybetti

Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Korkunç kazada Tesla yandı! 2 hemşire hayatını kaybetti
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Bu sabah saat 04.00 sularında Malatya-Elazığ kara yolunda, Turgut Özal Tıp Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada, Ozan Uçar yönetimindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada ölenlerin hemşire oldukları öğrenildi

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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