Koruyucu eldiven zorunluluğu kimleri kapsıyor? EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet sürücülerinin ve yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmalarının zorunlu hale geldiğini ancak bu zorunluluğun bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamadığını bildirdi.

Takip Et

 

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır.

Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek:47'de değişiklik yapılarak, engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen 'Engelli/Gaziler Park Kartı'nın e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkan sağlanmıştır."

