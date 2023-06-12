Köse'den 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 4 yıllık faaliyetlerine ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Köse, Ankara’da yoğun yağışlar yaşandığını ve devam ettiğini belirterek, “Neredeyse, yağış olan her yerde sel baskınları oluyor. Yollar, alt geçitler, iş yerleri evler su ile doluyor. Metrolarda dün itibariyle sel sonucunda suyla doldu. Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen gözle görülür hiçbir icraatı olmayan Ankara Belediye Başkanı, su baskınları konusunda da önlem almayarak sınıfta kalmıştır.” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapı konusunda ilerleme kaydetmediğini savunan Köse, şunları söyledi:

“Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de belediye meclisinde, mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirdik. Ankaralı sellerle boğuşurken, Mansur Yavaş nerede? Geçen yıl Eskişehir’deydi. Bu yıl nerede? Şehrülemin olması gereken başkan, böyle bir yoğun yağışın yaşandığı zaman nerede? Ankaralı sellerle boğuşurken Mansur Yavaş, CHP rozetini takarak, kişisel ikbal peşinde il il geziyordu. Cumhurbaşkanımız ve hükümet hakkında yalan yanlış iftira dolu sözler kullanarak 40 ilde meydanlarda mitingler yapıyordu. Ankaralıların durumu ile Mansur Yavaş hiç ilgilenmedi, varsa yoksa kişisel ikbaliydi onun için. Halbuki 2019 seçimlerinde ne demişti, nasıl söz vermişti Mansur Yavaş, rozetsiz belediye başkanı olacağını, siyaset yaparak il il gezmeyeceğini, vatandaşını ayırmadan hizmet edeceğine dair söz vermişti.”

“Yargı karar verecek”

Bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyum atanıp atanamayacağı üzerine sorulan soruya cevap veren Başkan Köse, “Yargının vereceği bir süreç kayyum süreci. Biz suç duyurusunda bulunarak, tespitleri yaparak başvurumuzda bulunduk. Bu konuyu yargı karar verecek." ifadelerini kullandı.