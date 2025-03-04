Köseler'in tutuklanmasına Yavaş'tan tepki: Ciddi soru işaretleri barındırıyor

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifadesinin alınması ve ardından tutuklanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukukun; baskılardan uzak, tarafsız ve şeffaf şekilde işlemesi gerekir. Seçimle göreve gelmiş bir belediye başkanının böyle bir süreçle karşı karşıya kalması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların iradesine de müdahale anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı herkes için güvence altına alınmalı; tutuksuz yargılama esas olmalıdır." tepkisinde bulundu.