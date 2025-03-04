  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Köseler'in tutuklanmasına Yavaş'tan tepki: Ciddi soru işaretleri barındırıyor
Takip Et

Köseler'in tutuklanmasına Yavaş'tan tepki: Ciddi soru işaretleri barındırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına "Gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifadesinin alınması ve ardından tutuklanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Köseler'in tutuklanmasına Yavaş'tan tepki: Ciddi soru işaretleri barındırıyor
Takip Et

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifadesinin alınması ve ardından tutuklanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukukun; baskılardan uzak, tarafsız ve şeffaf şekilde işlemesi gerekir. Seçimle göreve gelmiş bir belediye başkanının böyle bir süreçle karşı karşıya kalması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların iradesine de müdahale anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı herkes için güvence altına alınmalı; tutuksuz yargılama esas olmalıdır." tepkisinde bulundu.

Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıSon dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandıGündem

 

İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyorİmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyorGündem

 

Gündem
İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor
İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor
Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Bahçeli ile Demirtaş nasıl görüştü? Önder: Erdoğan duyarlılık gösterdi
Bahçeli ile Demirtaş nasıl görüştü? Önder: Erdoğan duyarlılık gösterdi
Önder canlı yayında paylaştı: İşte İmralı ziyaretinin yeni fotoğrafları...
İmralı ziyaretinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Bakan Güler: Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek
Bakan Güler: Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı