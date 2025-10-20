  1. Ekonomim
  Köy köy, sokak sokak arıyorlar: Alzheimer hastası Temeş'ten hala haber yok
Köy köy, sokak sokak arıyorlar: Alzheimer hastası Temeş'ten hala haber yok

Iğdır’da 10 Ekim’den bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 80 yaşındaki İslam Temeş’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Küllük köyü çevresinde yürütülen aramalara, Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nın akademisyenleri ve öğrencileri de destek verdi.

Küllük köyünde yaşayan eski muhtar İsmail Temeş, 10 Ekim'de saat 14.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası Temeş'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi. 2 ayrı dron ile iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, bugüne kadar 52 kilometrekarelik alanda çalışma yaptı. Sazlıkların yanı sıra ot yığınlarının da arandığı bölgede, Temeş'in izine henüz rastlanmadı.

Köy köy, sokak sokak arıyorlar: Alzheimer hastası Temeş'ten hala haber yok - Resim : 1

Iğdır’da kayıp Alzheimer hastası için aramalar sürüyor: İz takip köpekleri ve dronlar da görevde

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle karadan ve havadan detaylı aramalar gerçekleştiriliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı.

Köy köy, sokak sokak arıyorlar: Alzheimer hastası Temeş'ten hala haber yok - Resim : 2Küllük köyü ve çevresinde İslam Temeş’i arama çalışmalarına Iğdır Üniversitesi de destek verdi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel’in talimatıyla Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademisyenleri ve öğrencileri de arama çalışmalarına aktif olarak katıldı. Öğrenciler, saha ekipleriyle birlikte sulama kanalları, mısır tarlaları, bahçe, ağaçlık ve sazlık alanlarda detaylı tarama çalışmaları yaptı. Ayrıca, arama alanlarının belirlenmesi ve ekiplerin yönlendirilmesinde dron destekli görüntüleme çalışmaları da yapıldı.

