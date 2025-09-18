Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da soruşturma açıldı. Erdoğan’ın, belediye personelinin yaptığı ihbarları dikkate almadığı, personelin görev yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemeleri başlatmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y.’ye de gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.