  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı
Takip Et

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı

Muğla'da Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı
Takip Et

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da soruşturma açıldı. Erdoğan’ın, belediye personelinin yaptığı ihbarları dikkate almadığı, personelin görev yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemeleri başlatmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y.’ye de gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.

Yapay zekâ aracını çok yönlü değerlendirmeliyizYapay zekâ aracını çok yönlü değerlendirmeliyizEkonomi

 

Hayatın gerçeği; yetersiz bakiyeHayatın gerçeği; yetersiz bakiyeEkonomi

 

Gündem
Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi
AK Parti seçmeni “CHP’nin adayı İmamoğlu olsun” dedi
AK Parti seçmeni “CHP’nin adayı İmamoğlu olsun” dedi
Karalar: Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin
Karalar: Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin
CHP'li Kılıç: Barınma sorunu, bu yıl da yüzbinlerce öğrenciyi vurdu
CHP'li Kılıç: Barınma sorunu, bu yıl da yüzbinlerce öğrenciyi vurdu
Özel: Gelir adaletini getireceğiz, vergi adaletini getireceğiz
Özel: Gelir adaletini getireceğiz, vergi adaletini getireceğiz