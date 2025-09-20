Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi

  1. Ekonomim
Sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi cezası verildi.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Özgür Örnek evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve Örnek'in evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

Soruşturmada kapsamında Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A., gözaltına alındı.

Özgür Örnek için ev hapsi kararı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

