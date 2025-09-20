  1. Ekonomim
  Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü mevkiinde iki gündür devam eden orman yangınında gece saatlerinde yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel alevlerin içinde kaldı.

Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı.

Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

