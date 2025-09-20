Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü

Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı.

Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.