Köylerindeki riskli çığı kendileri indirdiler: O anlar kamerada

Hakkari ve ilçelerinde son bir haftada yaşanan yoğun kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu durum kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşları bir hayli zorladı.

Yoğun yağışlardan dolayı Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Armutdüzü Köyü sakinleri Aktoprak Mezrası yolunda bulunan riskli çığ için harekete geçtiler. Köy sakinleri çığın yaşanabileceği tepenin üst kısımlarına geçip ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra büyük bir kar yığını oluşturarak çığ bölgesinin üzerine bıraktılar.

O anlar kayıt altına alındı

Kar yığınının bırakılmasıyla yaşanan yoğun sesten dolayı riskli çığ inmeye başlarken, köy sakinleri o anları kayıt altına aldılar.

Hiç bir olumsuz durum yaşamamasın diye çığı kendilerinin indirdiklerini belirten Armutdüzü Muhtarı Fehmi Dilbilir, "Son günlerde yoğun kar yağışı bizim gibi yüksek kesimlerde yaşayan köy sakinlerini bayağı zorladı. Biz de köy sakinleri olarak mezramıza geçebilmek için risk teşkil edebilecek çığı gerekli güvenlik önlemlerini alarak kendimiz indirdik. Ondan sonra mezramıza gittik" dedi.