Kozinoğlu soruşturması: Pana Film direktörü Karademir serbest bırakıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında ifade veren Pana Film Direktörü Karademir
Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturması nedir?
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, "Ergenekon kumpas davasında" ve Odatv soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.
Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya 2026 yılında yeniden gündeme gelerek soruşturma açıldı.
Yeni soruşturmada cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları, gazeteciler ve olayla ilgili olabiliek birçok kişi hakkında işlem yapılmaya ve incelenmeye başlandı.