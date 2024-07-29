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KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2024/1 tercih sonuçlarını, adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Haber Merkezi
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KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı
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ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 11-18 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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