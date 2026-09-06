KPSS 2026 soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

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2026 KPSS lisans sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek.

KPSS lisans soruları ve cevapları yayımlandı

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS LİSANS SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınav soruları 10 gün erişime açılacak

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.