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KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 9-16 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirmelerin ardın

Haber Merkezi
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KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-16 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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