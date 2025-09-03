KPSS A grubu oturumları giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına ait sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Kurumlardan yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de gerçekleştirilecek KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. Oturumu’nda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, aynı gün yapılacak 2. Oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulanacak. 14 Eylül’de düzenlenecek 3. Oturumda ise adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında sınava girecek.

Adayların sınava katılacakları bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.