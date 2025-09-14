  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Takip Et

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Takip Et

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. Bugün saat 10.15'te başlayan sınavın üçüncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınava 40 bin 637 aday başvururken, işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru sorulacak, cevaplamaları için 160 dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.

Gündem
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Özgür Çelik: Hasan Mutlu ve arkadaşları bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Özgür Çelik: Hasan Mutlu bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Akbelen direnişinin simgesi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz