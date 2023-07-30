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KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.

Haber Merkezi
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KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan üçüncü oturumu da tamamlandı.

Adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.

Sınav sonuçları, 25 Ağustos'ta açıklanacak.