KPSS heyecanı sona erdi: 1 milyon 708 bin aday bugün sınavda ter döktü

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen adaylar, giriş belgeleri ve kimlikleriyle sınav binalarına yöneldi. Sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, adayların heyecanlı oldukları görüldü.

Bazı adaylar sınav öncesinde okul önünde son kez notlarını gözden geçirirken, bazı adaylar ise yakınlarıyla birlikte sınav saatini bekledi.

Sınav kuralları kapsamında bina içerisine alınmayan çanta, telefon ve benzeri özel eşyalarını beraberlerinde getiren adaylar, eşyalarını sınav öncesinde okul çevresinde oluşturulan emanet noktalarına bıraktı.

"80 puan alıp atanmak istiyorum"

KPSS’ye ilk kez giren bir aday, uzun süredir sınava hazırlandığını belirterek, "İlk defa giriyorum, çok heyecanlıyım. Yalova Üniversitesi Tarih Bölümünden yeni mezun oldum. Umarım iyi geçer. İyi hazırlandım. Hedefim 80 üzeri ve hedefime ulaşacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3-4 aydır düzenli şekilde çalıştığını anlatan aday, "Zordu, çok uykusuz günler geçirdim. 1 yıllık bir çalışmam olmadı ama 3-4 aydır çalışıyorum. Her gün kütüphaneye gidiyorum. Hemşirelik mezunuyum. Hedefim 80 puan almak ve atanmak" diye konuştu.

1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavın ardından adaylar sınav merkezlerinden ayrılmaya başladı. Sınav öncesinde okul çevrelerinde oluşan yoğunluk da sınavın sona ermesiyle yerini çıkış hareketliliğine bıraktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğunu açıklamıştı.