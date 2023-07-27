KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı



2023 KPSS ÖABT sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından merak ediliyordu.

ÖABT sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okulları sorgulayabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."