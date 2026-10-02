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KPSS ön lisans sınavı için nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak

2026-KPSS ön lisans oturumu nedeniyle sınav günü belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak. Adaylar, sınav giriş belgelerinde eksik veya hatalı bilgi bulunması durumunda randevusuz işlem yapabilecek.

Haber Merkezi
AA
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KPSS ön lisans sınavı için nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak
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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınava girecek adaylara başarı dilenen açıklamada, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

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