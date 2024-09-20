KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
1 Eylül'de düzenlenen KPSS Ön lisans sınav sonuçları açıklandı.
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1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen KPSS Ön lisans sınav sonuçları bugün açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.
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