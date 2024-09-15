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KPSS ortaöğretim sınavına geç kaldı! Kabahati halk otobüsünde buldu

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan adaylar içeriye alınmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adaylar memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi
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KPSS ortaöğretim sınavına geç kaldı! Kabahati halk otobüsünde buldu
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'na girecek binlerce mamur adayı sabah erken saatlerde sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınava girecek adaylar güvenlik kontrolünün ardından içeriye alındı. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla sınava geç kalan adaylar sınava giremedi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adaylar memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı. Öte yandan yakının sınavının bitmesini ağaç altında bekleyen bir çift dikkat çekti. Sınava geç kalan Emir Bulut, sınava giremedim, çünkü otobüs 45 dakika geç kaldı. Otobüsten indiğimde saat 10'u bir geçiyordu. Aileme otobüsü suçlayacağım” dedi.

“Kendimi deneyecektim”

Sınava ailesinin isteğiyle girdiğini belirten Bulut, “Ben zaten şu an YKS sınavına çalışıyorum. Bu sınava da kendimi denemek için girecektim. Bu nedenle problem etmedim. Sınava giren arkadaşlarım var şimdi oturup onları bekleyeceğim” şeklinde konuştu.

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