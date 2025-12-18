KPSS tercihleri başladı!

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak. Bugün başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek.