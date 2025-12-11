Türkmenistan'da kritik zirve! Putin ve Erdoğan yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11-12 Aralık'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'a hareket etmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından yapılan duyuruda, Putin'in 12 Aralık Cuma günü başkent Aşkabat'ta olacağı kaydedildi. Uşakov, Rus liderin bu ziyaret kapsamında Uluslararası Barış ve Güven Yılı forumuna katılacağını da sözlerine ekledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkmenistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesinin beklendiğini açıkladı. İki liderin masasında Ukrayna'daki son durum ve ikili ilişkilerin olacağı belirtildi.