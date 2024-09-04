Kremlin duyurdu: Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptı

BRICS dönem başkanı olan Rusya’nın Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ankara'nın BRICS'e üyelik için başvurduğu iddialarına yönelik açıklama yaptı.

9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sputnik'in aktardığına göre, Uşakov, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu ve Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Bloomberg, Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiasına geçtiğimiz günlerde yer vermişti.

İddia, Türkiye'yle yakın ilişkileri olan Rusya'nın, BRICS dönem başkanlığına denk gelmesi dikkat çekmişti.

Kısa süre önce de Azerbaycan, BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.

Ak Parti’den de açıklama gelmişti

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, “BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir” demişti.

Erdoğan'ın Rusya'daki zirveye katılacağı açıklanmıştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan’daki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.

Dönem başkanı olan Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.

BRICS nedir?

Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon olarak kuruldu.

BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3,4 milyar kişiye ulaşmış durumda.