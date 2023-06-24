Kremlin: Erdoğan, Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkede patlak veren Wagner kriziyle ilgili bilgi verdiği belirtilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.

Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı isyanla patlak veren kriz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komşu ülkelerin liderleriyle ülkedeki durum konusunda telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Putin bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Rusya’daki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti.” denildi.

Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran: Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz

İran, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yaşananları bu ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirerek, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu. (İHA-AA)