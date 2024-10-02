  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kremlin: Orta Doğu’da gerilimin taraflarını itidale çağırıyoruz
Takip Et

Kremlin: Orta Doğu’da gerilimin taraflarını itidale çağırıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’daki durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, tarafları itidale çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Orta Doğu’da gerilimin taraflarını itidale çağırıyoruz
Takip Et

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e füze saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu’daki durumun son derece endişe verici bir senaryoya göre geliştiğini dile getiren Peskov, “Tüm tarafları olup bitenlere karşı itidal göstermeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Peskov, sivillerin ölümüne yol açan her türlü eylemi kınadıklarını da sözlerine ekledi.

Rusya’nın, çatışmanın tüm taraflarıyla teması olduğunu ve bu temasları sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Peskov, bütün tarafları itidale çağırdıklarını yineledi.

Ayrıca Sözcü Peskov, Orta Doğu’daki ülkelere uçuşlara geçici kısıtlamaların yapılabileceğini ifade etti.

Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyorAudi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyorEkonomi
Fatih Terim'in yeni adresi ile ilgili sürpriz iddia! Yeni takımını duyurdularFatih Terim'in yeni adresi ile ilgili sürpriz iddia! Yeni takımını duyurdularSpor
Gündem
MHP’den Sinan Ateş’in annesi hakkında suç duyurusu
MHP’den Sinan Ateş’in annesi hakkında suç duyurusu
Uçağı birbirine katmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Uçağı birbirine katmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi
Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'den Lübnan hamlesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'den Lübnan hamlesi
2 belediye başkanı YRP'den istifa etti
2 belediye başkanı YRP'den istifa etti
İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu
İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu