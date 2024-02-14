Kremlin: Putin, seçimlerden önce Türkiye'yi ziyaret edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Türkiye'yi ziyaret edebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erteleme kelimesi kullanılıyor ama hiçbir zaman resmi olarak bir ziyaret tarihi açıklanmamıştı. Bu bakımdan da erteleme kelimesi doğru değil. Sayın Putin'in ülkemizi ziyareti her zaman gündemde, bugün de gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın takvimine alınırsa ve nerede yapılacaksa bu toplantı, o gün Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanacaktır."