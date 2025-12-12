  1. Ekonomim
Kremlin: Putin’in Türkiye ziyareti uygun olunca gerçekleşecek

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti mümkün olduğunda gerçekleşeceğini, iki liderlerin "iletişim eksikliği yaşamadığını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti uygun olduğunda gerçekleşeceğini belirtti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

Peskov, iki liderin iletişim eksikliği yaşamadığını vurgulayarak, Erdoğan ve Putin’in görüşmelerinin heyetler olmadan devam ettiğini ve Ukrayna konusunu detaylı şekilde ele aldıklarını açıkladı.

