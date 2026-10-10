Kremlin: Ukrayna'nın saldırıları üçlü barış görüşmelerinin yeniden başlamasını engelledi

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Ukrayna'nın geçen ay Rusya'daki seçimler sırasında Moskova'ya düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki üçlü barış görüşmelerinin derhal yeniden başlaması ihtimalini ortadan kaldırdığını söylediğini açıkladı.

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Putin'in geçen ayki Rusya parlamento seçimlerinin ardından Kiev ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını söylediğini ancak Moskova'ya, diğer kentlere ve bazı seçim noktalarına yönelik saldırıların süreci riske attığını belirtti.

Ushakov, "Kiev rejimi, ana oy verme gününde Moskova'ya, diğer kentlere ve seçim noktalarına yönelik büyük çaplı insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek müzakere sürecinin derhal yeniden başlaması ihtimalini fiilen bozdu" dedi.

Üçlü görüşmelerin yeniden başlaması değerlendirilecek

Ushakov, Putin'in bundan sonraki süreçte müzakerelerin ne zaman yeniden başlayabileceğinin değerlendirileceğini söylediğini aktardı.

Söz konusu görüşmelerin ABD, Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan üçlü formatta olması planlanıyor.