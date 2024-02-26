Kremlin'den açıklama: Erdoğan ile Putin'in görüşmesi için tarih verildi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti için hazırlıkların sürdüğününü ve bu ziyaretin Rusya'nın Mart'taki seçimlerinden sonra gerçekleşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, hem Putin'in hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yoğun programları nedeniyle 15 ila 17 Mart'ta yapılacak Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde yüz yüze görüşmelerinin mümkün olmadığını belirtti.