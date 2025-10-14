  1. Ekonomim
  3. Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa sürede telefon görüşmesi yapabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin "Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda da yardımcı olabilir mi?" sorusuna "Erdoğan yapabilir" diyerek yanıt vermesinin ardından Kremlin'den bir açıklama geldi.

"Yeni bir telefon görüşmesi gerçekleşebilir"

Kremlin açıklamasında; Ukrayna'daki çözüme ilişkin Erdoğan ve Putin arasında yeni bir telefon görüşmesinin gerçekleşebileceğini söyledi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.

