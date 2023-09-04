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Kremlin'den Erdoğan - Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ilk bölümünün yapıcı geçtiğini, görüşme sonrası bir anlaşma imzalanmasının beklenmediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ilk bölümün yapıcı geçtiğini söyledi. Peskov, görüşmenin ardından herhangi bir anlaşmanın imzalanmasının beklenmediğini belirtti.

 

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