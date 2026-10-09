Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi için "yakında" mesajı

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Peskov ayrıca ABD'li yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna temsilcileriyle yürüttükleri temasların sonuçlarını paylaşmak istemeleri halinde Moskova'da memnuniyetle karşılanacaklarını bildirdi.

Gazetecilerin Putin ile Trump arasında ne zaman görüşme yapılacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, "Yakında" ifadesini kullandı.

Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin kesin tarihine, hangi yöntemle gerçekleştirileceğine veya gündem maddelerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Witkoff ve Kushner'a Moskova daveti

Peskov, ABD'li yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna temsilcileriyle ABD'de gerçekleştirdikleri temasların sonuçlarını Rus tarafıyla paylaşmak istemeleri halinde Moskova'ya gelebileceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in Witkoff ve Kushner ile görüşmekten her zaman memnuniyet duyacağını belirtti.

Bununla birlikte Peskov, iki ismin ekim ayında Moskova'ya ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin henüz bilinmediğini ifade etti.