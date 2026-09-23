Kremlin’den Ukrayna mesajı: Barış görüşmeleri için koşullar henüz oluşmadı

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Kremlin, Ukrayna ile barış müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli koşulların henüz oluşmadığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey bir görüşme düzenlenmesine ilişkin şu aşamada somut ayrıntı bulunmadığını da belirtti.

Peskov, gelecekte müzakerelerin yeniden gündeme gelmesi halinde Ukraynalı liderlerin, belirli kararların alınmasının ardından Moskova’ya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin’in açıklaması, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temasların sürdüğü ancak henüz somut bir müzakere çerçevesinin oluşmadığı bir dönemde geldi.

Reuters’ın 8 Eylül tarihli haberinde de Kremlin, ABD ile Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik temasların yeniden başlatılmasını dışlamadığını açıklamıştı.

Burnham’ın açıklamalarına tepki

Kremlin ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı açıklamaların “Rusya karşıtı duyguları körüklediğini” ve Avrupa’daki gerilimin azaltılmasına olumlu katkı sağlamadığını savundu.

Burnham, New York’taki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmüş; görüşmede Ukrayna savaşı ve diğer dış politika başlıkları ele alınmıştı. İngiltere Başbakanlığı da Burnham’ın 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Trump ile görüştüğünü doğruladı.

Kremlin’in son mesajları, Moskova’nın mevcut aşamada üst düzey bir Ukrayna zirvesi için somut bir takvim bulunmadığını ve barış görüşmelerinin başlaması için siyasi koşulların henüz oluşmadığını düşündüğünü gösteriyor.