Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor: Tutuklu yargılansınlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz ay kreşte hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra Dizi'nin ailesi, olayda kreşin ihmali olduğunu savunuyor. Baba İsmail Dizi, “Benim çocuğum üç kişinin gözü önünde öldü, hala sokakta geziyorlar. Tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz” dedi.

Bir senedir aynı kreşte eğitim gören Berra Dizi, yaz tatiliyle birlikte aynı kreşte yaz okuluna devam etti. Dört yaşındaki Berra, 12 Ağustos’ta kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik kız, oradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Berra Dizi'nin kalbi yedinci günün sonunda durdu.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre Berra'nın ailesi, kızlarını kaybettikleri günden beri, “Burada okulun büyük bir ihmali var” diyerek adalet arayışlarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ailenin talebi tutuklu yargılama.

Sesini duyurmak isteyen Dizi ailesi, “Berra Dizi için adalet” konulu yürüyüş düzenlemek için Kaymakamlık'tan gelecek olumlu yanıtı bekliyor.

"Çocuklarla ilgilenmesi gereken öğretmenler kendi aralarında sohbet ediyor"

Okulun büyük bir ihmali olduğunu iddia eden baba İsmail Dizi, “Öğretmenler çocuklarla ilgilenmesi gerekirken kendi aralarında sohbet ediyorlar, bunlar kamera kayıtlarında mevcut”, “Üç öğretmen var; birisi cep telefonuyla fotoğraf çekiyor, diğer ikisi oturmuş sohbet ediyorlar, havuzdaki çocukları unutuyorlar” ifadelerini kullandı.

"'Kolluğa gerek yok' diye mesaj atmışlar"

Yönetmeliğe göre kreşteki havuzun yüksekliğinin 50 santimetre olması gerektiğini ancak bilirkişi raporunda havuz yüksekliğinin 91.5 santimetre olarak tespit edildiğini söyleyen Dizi, “Can kurtaran da yok. Çocukların yanında bulunması gereken öğretmen, diğer sınıf öğretmeniyle oturuyor. Okuldaki öğretmeni veli grubundan mesaj atarak, o gün öğrencilerin okula kollukla gelmelerine gerek olmadığını söyledi. Ayrıca yüzme öğretmeninin geçerli bir sertifikası yok” açıklamasında bulundu.

"Kızım epilepsi hastası değildi"

Okul tarafından, Berra’nın epilepsi nöbeti geçirerek havuza düştüğü ve 20-30 saniye suyun içinde kaldıktan sonra hemen müdahale edildiği yönünde savunma yapıldığını belirten baba Dizi, “Öyle bir şey söz konusu değil. Kızım epilepsi hastası değildi. Benim çocuğuma hasta yaftalaması yaptılar” şeklinde konuştu.

"Tutuklu yargılansınlar"

Baba İsmail Dizi, “Benim çocuğum üç kişinin gözü önünde öldü, hala sokakta geziyorlar. Tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eğer benim çocuğum kusurluysa tüm davalarımdan vazgeçeceğim, onların yerine hapis yatarım” dedi.

Dizi, dosyaya atanan ilk bilirkişi doktorunun aynı zamanda söz konusu okulun iş yeri hekimliğini yaptığı yönünde duyum aldıklarını iddia etti.

Dizi, “Yaptığımız incelemede bu doktorun 2025 yılı güncel bilirkişi listesinde yer almadığını fark ettik. Oysa listede 50 farklı doktor bulunmasına rağmen, listede yer almayan bu kişinin bilirkişi olarak atanması, davayla ilgili ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu tesadüf mü? Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.